Voltado à população em situação de rua e em alta vulnerabilidade social, o programa conta com bolsa-auxílio mensal de R$ 540. Os beneficiários recebem qualificação profissional e terão a oportunidade de trabalhar em equipamentos públicos

A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, realiza entre hoje (14) e amanhã (15), das 8h às 15h, no Vale do Anhangabaú, região central da capital, o Bolsa do Povo - Qualificação e Inscrição de Novos Beneficiários, mutirão com diversas atividades de capacitação profissional e orientação sobre serviços voltados à população em situação de rua e em alta vulnerabilidade social. No local, o público pode se inscrever no programa Bolsa Trabalho, que conta com 2 mil vagas remanescentes. A iniciativa oferece bolsa-auxílio de R$ 540, por até cinco meses, aos selecionados que atenderem aos critérios.

“Temos junto com o Governo do Estado a abertura de 10 mil vagas do Bolsa Trabalho. Oito mil já estão preenchidas e faltam duas mil. Por isso estamos aqui com o Cate para que as pessoas possar vir, se cadastrar e se habilitar para o Bolsa Trabalho”, explicou o prefeito Ricardo Nunes.



Essa edição do programa iniciou em agosto e conta com o acompanhamento de três gerenciadoras em todas as regiões da capital. Há grupos nas fases de oficinas socioemocionas, de preparação para o mercado de trabalho e, também, exercendo tarefas de apoio e de zeladoria em equipamentos públicos municipais e estaduais, contando com 170 locais para capacitação profissional.

“O acompanhamento dos primeiros selecionados, que iniciaram atividades profissionais há pouco mais de um mês em equipamentos da Prefeitura, já dá mostras do resgate da autoestima e como ações como essa podem transformar vidas”, explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

São 20 horas semanais de atividades, de segunda a sexta-feira, quatro horas por dia. Os grupos de beneficiários foram divididos com base nos endereços dos equipamentos de acolhida ou locais de moradia para facilitar o deslocamento.

Atividades no Vale do Anhangabaú

As equipes do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo estarão no evento Bolsa do Povo - Qualificação e Inscrição de Novos Beneficiários, no Vale do Anhangabaú, para realizar as inscrições das pessoas em situação de rua e em alta vulnerabilidade social. Para participar do programa é necessário ser maior de 18 anos, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, residir no estado de São Paulo há pelo menos dois anos, estar desempregado, não receber benefícios como o seguro-desemprego, BPC - Benefício de Prestação, entre outros.

Todos os inscritos no programa Bolsa do Povo têm os dados fornecidos no cadastro analisados pelas equipes técnicas dos órgãos envolvidos. A prioridade na seleção para integração no programa é para pessoas em situação de rua, mulheres arrimo de família, maior tempo de desemprego e faixa etária avançada.

No local, o público poderá participar de oficinas para elaboração de currículo e dicas sobre processos seletivos pelo programa Elabora, da Fundação Paulistana da Prefeitura de São Paulo. Também ocorrerá workshop para cuidados com pets, orientação de produção coletiva com técnicas de mosaico, entre outras. As atividades contam com certificado.

Quem passar pelo evento pode usar ainda serviços de Saúde como vacinação, distribuição de preservativos e agendamento de consulta odontológica. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania também participa do evento, por meio do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, com atendimento individual especializado, orientações e encaminhamentos para acesso a serviços públicos e apoio para defesa em situações de violação de direitos à população em situação de rua.

As pessoas que precisam realizar cadastro no CadÚnico contam com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Pelo Governo do Estado, será possível solicitar a segunda via de certidão de nascimento pelo serviço da Secretaria de Justiça. Ainda serão oferecidos atendimentos de corte de cabelo e barba.

Reencontro

A ação do Bolsa do Povo na capital está no âmbito do Programa Reencontro da Prefeitura de São Paulo, que conta com tem três eixos de atuação: Conexão, Cuidado e Oportunidade. O primeiro prevê estimular a recriação de vínculos preexistentes e o fortalecimento da rede de apoio. O primeiro elemento de conexão entre o poder público e o indivíduo em situação de rua é a abordagem social, sendo um instrumento fundamental de vinculação das pessoas à política pública e às demais etapas e eixos do Programa Reencontro.



Já no segundo eixo, Cuidado, serão oferecidas moradias subsidiadas para aqueles que não possuem renda suficiente, nas seguintes modalidades: locação social, que é o aluguel subsidiado conforme renda; a renda mínima ou o auxílio pecuniário para pessoas sem problemas de drogadição; moradia transitória ou as unidades com alta rotatividade para que se busque evitar o processo de cronificação, promovendo rápido resgate da autonomia.

O terceiro eixo é o Oportunidade, que consiste na intermediação de mão de obra e emprego, através da capacitação profissional, da alocação em contratos públicos (Decreto nº 59.252/20), da busca ativa por vagas e pelo estímulo à contratação no setor privado.

Critérios para participar do programa Bolsa do Povo

• Maior de 18 anos

• Renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, menos de R$ 606,00 por pessoa

• Residir no estado de São Paulo há pelo menos dois anos

• Estar desempregado ou sem vínculo formal de trabalho (CLT)

• Não possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (MEI e/ou CNPJ) ativo

• Não estar recebendo seguro-desemprego e Benefício de Prestação Continuada