A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, está promovendo desde de junho/2022, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), o treinamento de combate ao racismo voltado aos operadores das concessionárias de ônibus. Em continuidade a esta ação, nesta terça-feira, 9 de agosto, os empregados da SPTrans também foram engajados na campanha, participando do treinamento. Até o momento já foram 386 participações entre motoristas, cobradores, fiscais e SPTrans.

O encontro busca trazer reflexão sobre o assunto e promover o debate a fim de mostrar que todos podem ser agentes de transformação na luta pela igualdade racial e ter mais atitudes de tolerância, empatia e respeito. Ainda durante o treinamento, os operadores recebem orientações sobre conduta e peças da campanha.

Como complemento a atividade, a SPTrans e SMDHC desenvolveram o folder eletrônico "Ponto Final ao Racismo - Procedimentos para os Operadores" para ser entregue aos motoristas, cobradores e fiscais e, semanalmente, envia mensagens eletrônicas sobre a Campanha aos RH's das empresas de ônibus para que sejam divulgadas entre os operadores e mantenha a campanha ativa.

Campanha ‘Ponto Final ao Racismo'

Realizada pela SPTrans, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a divulgação dos materiais será feita em seis edições do Jornal do Ônibus e painéis dentro dos veículos. O objetivo é que a campanha seja o mais abrangente possível, informando o passageiro, as pessoas que circulam nos terminais, e também o público externo, ao contar com posts nas redes sociais e com ônibus adesivados com o tema da campanha passando em todas as regiões da cidade.