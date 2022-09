Reprodução/ Bionext Curativo

Em março deste ano, Davi Luiz, 8 anos, andava de bicicleta no quintal de casa na Chácara Mafalda (zona leste) da cidade de São Paulo. Ele acabou enroscando o pé direito na corrente da bicicleta. A mãe o levou ao hospital e o local foi engessado. Duas semanas depois de tirar o gesso, havia ferida no local. A partir deste dia a avó materna, Ana Maria Oliveira, 51 anos, cuidou da criança.

Levou Davi em vários hospitais - em um deles, o médico disse que não tinha o que fazer, tinha que internar a criança para amputar o pé. “Bateu um desespero, meu neto gritou na hora, não conseguia pensar em nada. Foram segundos de muita tensão, porém decidi não internar o Davi", lembra.

Ana abandonou a carreira de cantora e desmarcou todos os shows e levou o neto para casa para cuidar dele. "Minha vida virou de cabeça para baixo de um dia par o outro. Só chorava e perdi várias noites de sono”, recorda, após receber o diagnóstico de que o pé da criança deveria ser amputado.

Ana Maria procurou a unidade Mooca do Polo de Curativo, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, equipamento voltado para lesões de maior complexidade. E a partir daí, a história da família Oliveira teve uma reviravolta. Davi passou a fazer o tratamento e fez cinco sessões de curativo e não precisou ser amputado.

“Foi um milagre o que o Polo de Curativo fez. Foi lá que ele recebeu um tratamento perfeito com muito carinho, amor e dedicação. Na hora que a enfermeira retirou o quinto curativo, e vi que salvou o pezinho do meu neto foi uma sensação de alívio. Deu vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo. O milagre existe", descreve.

Ana Maria agradeceu o candidato ao Senado por São Paulo, Edson Aparecido. “Primeiramente agradeço a Deus, depois o Edson Aparecido que teve essa ideia maravilhosa de criar os Polos de Curativos e também a enfermeira Kenia que cuidou com muito carinho do Davi que está todo feliz e saltitante”, agradece.

Na gestão do Edson Aparecido a Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo implantou 26 Polos de Curativos para lesões de maior complexidade em todas as regiões da capital com um investimento de R$ 18,8 milhões.

