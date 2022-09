Reprodução/mercadomunicipalsp.com - 09.08.2022 Mercado Municipal de São Paulo

Com investimentos de cerca de R$ 11 milhões, a Mercado SPE SP S.A, concessionária responsável pela administração do Mercadão e do Mercado Kinjo Yamato, iniciou nesta quinta-feira (08) os trabalhos nas obras de restauro da parte externa do Mercado Municipal Paulistano, na região central da capital. O prefeito Ricardo Nunes esteve no local nesta manhã e acompanhou a abertura da exposição Nosso Mercado - A história contada por quem faz.

"Hoje comemoramos um ano da ordem de início da concessão com o início das obras de restauro. Será feito todo o restauro da parte externa do Mercadão. Isso ficou um ano em tramitação nos órgãos de patrimônio e agora com a aprovação inicia-se esse restauro que será entregue até o fim de 2023”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “Isso faz parte do nosso grande projeto de revitalização do centro", completou.

A concessão teve início em setembro de 2021, com duração de 25 anos, contado da data da ordem de início e tem como objetivo trazer benefícios e melhorias para os locatários, usuários e turistas que visitam esses importantes pontos turísticos, culturais e gastronômicos da cidade de São Paulo.

Segundo o secretário de Governo, Rubens Rizek, a Prefeitura de São Paulo irá transformar a região central. "Quem investir agora no centro vai ter o melhor investimento do Brasil para os próximos anos", disse.

"A cidade de São Paulo hoje é a entidade pública que tem o mais ousado programa de parcerias com a iniciativa privada do Brasil", concluiu.

Presidente do Conselho da Mercado SP, Aldo Bonametti, detalhou as obras realizadas no local. "Está sendo feita a decapagem de toda a fachada. Todas as esquadrias de madeira das janelas que são de 1933 têm 12 camadas de tinta e elas estão sendo retiradas, limpas e as tintas estão sendo extraídas da madeira para ela voltar a madeira original", disse.

Em paralelo ao trabalho feito na parte externa, a ação também será levada para a parte interna. "Primeiro a gente aprovou a parte externa. Já está em andamento o projeto da parte interna que irá abarcar o projeto de modernização. Além de restaurar, a gente vai ampliar os mezaninos e criar áreas novas. Temos outros projetos dentro do restauro interno que demandam mais tempo e estão em evolução", concluiu Aldo Bonametti.

Para realização das obras de restauro, a companhia envolveu todo o Mercadão em tela, para a proteção dos usuários.

Exposição

Para celebrar um ano de concessão do Mercado Municipal Paulistano e do Mercado Municipal Kinjo Yamato, o Mercadão recebe entre os dias 9 e 18 de setembro, das 10h às 16h, a exposição Nosso Mercado - A história contada por quem faz.

A mostra conta com 20 painéis de led interativos, ilustrando as histórias dos Mercados, desde as suas fundações, até os dias de hoje, mostrando o que a concessionária realizou e está projetando para os próximos anos. Incluindo o restauro e a modernização desses importantes patrimônios históricos de São Paulo.

O Mercadão está localizado na rua da Cantareira, 306, no Centro Histórico de São Paulo.

