Reprodução/Grupo Globo - 24.08.2022 Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que a avaliação positiva do Governo de SP chegou ao maior patamar desde maio



A aprovação da gestão Rodrigo Garcia chegou ao maior patamar no levantamento do Instituto Paraná Pesquisas , atingindo 50% no mês de setembro. Esse percentual era de 35,3% no começo de julho e de 46,2% em agosto.

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira (9) mostra um crescimento de 41,6% da população paulista que aprova o atual Governo de São Paulo desde maio, subindo de 35,3% para o atual patamar. A desaprovação é de 37,3% e 12,7% não sabe ou não quis opinar.

A avaliação é ainda maior entre a população idosa - 60 anos ou mais -, com 53,1% aprovando a gestão. Quem tem formação até o ensino fundamental aprovou o atual Governo em 52,3%, e a população não economicamente ativa, com 55%.

A última rodada da pesquisa também mostra que 32% da população considera ótima ou boa a administração estadual. Além disso, 35,2% avalia como regular e 26,3% considera ruim ou péssima. Quem não sabe ou não quis opinar representa 6,4%.