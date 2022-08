A Prefeitura de São Paulo realizou 165 mil atendimentos (uma pessoa pode ter sido atendida em todos os dias de operação e entrar várias vezes na soma) nas tendas instaladas nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central para apoio às pessoas em situação de rua, entre 17 de maio e 17 de agosto. Os serviços funcionam das 18h às 0h, sempre que a temperatura estiver igual ou abaixo dos 10°C, e, juntos, já distribuíram 183 mil alimentos (sopas, bebidas quentes, além de água) e, também, já foram aplicadas 3.098 vacinas (Covid-19 e Influenza).



O trabalho realizado na última noite/madrugada pela Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) e nas dez tendas resultou no encaminhamento de 307 pessoas para serviços de acolhimento da rede socioassistencial. Além disso, foram distribuídos 50 cobertores.



Nas tendas, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) são as primeiras a receber os moradores em situação de rua, dando-lhes orientações necessárias e ofertando cobertores. Caso a pessoa tenha interesse em acolhimento, será encaminhamento com transporte de ida e volta para ser abrigado.



*Endereço das tendas*



*Centro*

Sé – Praça da Sé

Santa Cecília – Praça Marechal Deodoro

*Zona Leste*

Itaquera – Av. Musgo de Flôr com Av. Imperador (embaixo do viaduto da Jacu Pêssego)

Guaianases – Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n.

Mooca – Praça Cid Jose da Silva Campanella

*Zona Sul*

Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Capela do Socorro – Rua Rubens Souto de Araújo, 948 – Cidade Dutra

*Zona Oeste*

Lapa – Praça Miguel Dell´Erba

*Zona Norte*

Santana – Praça Heróis da FEB (Força Expedicionária Brasileira)

Vila Maria – Praça Novo Mundo, Parque Novo Mundo.



A população pode ajudar solicitando uma abordagem social por meio da Central 156. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) também realiza a busca ativa de pessoas em situação de rua em conjunto com equipes do Consultório na Rua, durante as noites e madrugadas. As ações são planejadas a fim de intensificar as medidas de proteção à população em situação de rua durante o inverno.



*Balanço*



Desde o início da Operação Baixas Temperaturas 2022 até o dia 17 de agosto, foram registrados 1.728.101 acolhimentos (uma pessoa pode ser acolhida mais de uma veze entrar várias vezes na soma) nos serviços da rede socioassistencial. Também foram distribuídos mais de 99 mil cobertores às pessoas que vivem em situação de rua.

*Rede de acolhimento*



A rede socioassistencial da Prefeitura de São Paulo conta com mais de 18 mil vagas. Para a Operação Baixas Temperaturas 2022 já foram criadas 2.044 novas vagas distribuídas em equipamentos como Centros de Acolhida, Centros Esportivos e Núcleos de Convivência.



A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) terá mais 600 vagas nos prédios cedidos pela Fundação Casa, que estão em fase de análise técnica para adequações estruturais, sendo que as primeiras 100 vagas para famílias devem ser abertas neste mês de agosto no Itaim Paulista, Zona Leste da cidade.