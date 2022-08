A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) entregou, nesta quinta-feira (18), as novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps IJ) III Santana, na zona norte da cidade.

Referência no cenário de novas práticas em saúde mental do município, o Caps IJ III Santana é um equipamento estratégico para a reversão do modelo hospitalar e contribui diretamente para a redução das internações em clínicas psiquiátricas.

A unidade é caracterizada como um dispositivo de cuidado intensivo no projeto terapêutico singular (PTS) para as situações de crises, realizando um trabalho específico junto à equipe interdisciplinar de saúde, para cada caso acolhido.

Com as novas instalações, a unidade ganhou mais um leito para acolhimento integral, totalizando seis. A equipe também foi ampliada com a contratação de quatro novos técnicos de enfermagem. Atualmente, o serviço conta com 57 profissionais, entre eles médicos psiquiatras, neuropediatra, psicólogos, educador físico, assistentes sociais e agente redutor de danos.

O custo médio mensal de operação do Caps IJ III Santana, que tem capacidade para atender 240 usuários por mês, é de R$ 517.266,64. O novo prédio conta com 29 salas e a ampliação do espaço físico possibilitará a realização de mais atividades físicas e coletivas como, por exemplo, jogos com bola.

O equipamento integra a Rede de Atenção à Saúde na cidade de São Paulo, que conta com 101 Caps, sendo 33 deles infantojuvenis. A unidade funciona 24 horas, de segunda a domingo, e a nova instalação está localizada na rua Manuel Gaya, 1.685, em Santana.