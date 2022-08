A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, realizará mais uma ação de conscientização sobre a segurança no trânsito a partir desta segunda-feira (8), quando é comemorado o Dia do Pedestre. Em uma delas, que vai até terça-feira, (16), serão expostas mensagens de segurança e cidadania em formato de cubos que podem ser fotografados e compartilhados pelos passageiros. A exposição ficará no Terminal Mercado, na região central.

A fim de evitar sinistros durante uma manobra do ônibus, os passageiros também receberão orientação sobre os adesivos afixados nas laterais dos veículos coletivos, que indicam onde os motoristas têm pouca visibilidade. Também haverá mensagens transmitidas pelos autofalantes dos terminais com frases referentes à segurança do pedestre. Para reforçar o assunto, a SPTrans vai abordar o tema em seu site e suas redes sociais. Haverá cartazes nos terminais com frases incentivando a segurança, como “A preferência sempre é do pedestre” e “Motorista: proteja o pedestre”.

O objetivo da SPTrans é alertar de forma recreativa a população sobre a importância de fazer o uso correto da faixa de pedestre, ou seja, fazer a travessia sempre em locais que ofereçam visibilidade e segurança, com atenção redobrada para o que acontece ao redor. As ações visam a construção de uma cultura de respeito à travessia e à sinalização viária, com foco na redução dos riscos e sinistros.

Incentivo ao respeito e à segurança

Na quinta-feira (11), das 9h às 11h30, será realizada a atividade “Andar de Ônibus em SP”, com estudantes do sistema CEU, no CEU Quinta do Sol. A ação busca incentivar o uso do transporte público entre crianças e adolescentes e formar os passageiros do futuro, por meio de instruções sobre comportamento e cidadania nos ônibus, reforçando os conceitos de respeito ao próximo e como viajar com segurança. Também serão reforçados aos alunos os conceitos de segurança e prevenção de sinistros relacionados a pedestres.

Nessa atividade, os estudantes embarcam em um ônibus que estará estacionado no pátio do CEU, onde poderão localizar o validador, o botão de acionamento de parada e identificar os assentos preferenciais. O coletivo escolhido para essa atividade promove a nova campanha da SPTrans, “Ponto Final ao Racismo”.



Serviço

Cenário interativo com mensagens educativas - Terminal Mercado

Data: 08 a 16/08

Horário: 10h às 16h

Local: Terminal Mercado: Espaço Expresso Tiradentes

Serviço: Cubos com mensagens de segurança e cidadania, que ficarão à disposição da população para fotografias



Andar de Ônibus em SP

Data: 11/08, quinta-feira

Horário: 9h às 11h30

Local: CEU Quinta do Sol - Av. Luiz Imparato, 564, Parque Cisper, Zona Leste



