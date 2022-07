Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes

A prefeitura publicou nesta quarta-feira (6), no Diário Oficial da Cidade, a Portaria nº 45/22 , que regulamenta os procedimentos para operação do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) . O documento prevê o aperfeiçoamento das regras, ampliando a validade da certificação (CENTS) , passando de um ano para cinco; eliminando a exigência de apresentação de certidões negativas no momento do credenciamento, e trazendo precisão quanto a documentação a ser apresentada, entre outras.

Para Marcela Arruda, secretária de Gestão , esse é um grande passo da administração para a simplificação dos procedimentos com as entidades do terceiro setor. A Prefeitura possui aproximadamente 4.800 parcerias em várias áreas como Educação, Saúde, Assistência Social, Inovação, Tecnologia entre outras .