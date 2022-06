Reprodução/Divulgação - 17.06.2022 Governo do Estado doa 26 Ambulâncias à Prefeitura

A prefeitura de São Paulo recebeu nesta sexta-feira (17) 26 ambulâncias novas do governo do Estado. Os veículos serão distribuídos entre a Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar e a Coordenadoria de Atenção Básica da capital. A novas ambulâncias devem compor a Rede de Urgência e Emergência (Rue) da capital.

A doação, feita pelo Governo do Estado, foi realizada no bairro do Jaçanã, na Zona Norte, e os veículos serão distribuídos entre a Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar (Seah) e a Coordenadoria de Atenção Básica (Cab). Durante a mesma cerimônia, o prefeito Ricardo Nunes e o governador Rodrigo Garcia assinaram também a autorização da recuperação da Estrada Coronel Sezefredo Fagundes, na mesma região. Serão investidos R$ 22 milhões de reais para restaurar a via de 11,5 km de extensão. As obras terão início no próximo dia 25.

“Hoje é um dia importante. Essa entrega das ambulâncias para a Prefeitura significa um avanço enorme na área da saúde. Além disso, também vamos anunciar a recuperação da estrada vicinal Coronel Sezefredo Fagundes”, declarou Ricardo Nunes.



Para o governador Rodrigo Garcia, a prioridade do governo e da Prefeitura é a saúde, mas a mobilidade, assim como as demais áreas, merece atenção.

“O Governo do Estado está doando ambulâncias para todas as cidades de São Paulo. E também vamos realizar a recuperação da Estrada Coronel Sezefredo Fagundes, que liga São Paulo a Mairiporã e também a várias comunidade e bairros”, declarou. A previsão de conclusão das intervenções é de 12 meses.

“Vamos deixar a Sezeferedo zerada, com asfalto novo para quem caminha nessas comunidades. Esta obra se soma à muitas outras de ligação de São Paulo com outras cidades.



Distribuição das ambulâncias

No total, serão 14 veículos de baixa complexidade disponíveis para a Seah da capital. Esse tipo de ambulância é responsável por fazer o transporte de pacientes que necessitam de encaminhamento para outra unidade de saúde, geralmente, de maior complexidade, como também para a realização de exames, consultas médicas e demais procedimentos. Outras seis estarão disponíveis para demandas espontâneas da Coordenadoria de Ação Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, duas dessas ambulâncias serão reservadas para o transporte de pessoas obesas. Nunes ainda destacou a nova marca atingida pela cidade no setor da saúde. “No mês passado completamos a realização de 300 cirurgias bariátricas na capital. Havia 400 pessoas aguardando por este atendimento e, agora, nossa meta é zerar a fila”, concluiu.



Reserva técnica

As demais ambulâncias servirão de reserva técnica, sendo acionadas conforme necessidade na substituição daquelas em atividade. O custo mensal estimado com manutenção das ambulâncias é de R$ 336.977,76.



“Esta entrega irá beneficiar os nossos 12 hospitais, o Hospital do Servidor Público Municipal e as seis coordenarias, o que irá intensificar o trabalho nos consultórios de rua, removendo os pacientes e nas nossas emergências”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco. O secretário também destacou que esses veículos serão importantes para a realização das remoções inter-hospitalares. “Trata-se de um passo a mais na área da saúde do município que, por dois anos seguidos, foi premiado por excelência. Esta ação fará com que São Paulo ganhe novamente esse prêmio”, declarou.

Acolhimento

A entrega das ambulâncias realizada nesta sexta-feira (17), para o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, é sinônimo de segurança para os pacientes. “Serão importantes para acolher os pacientes, conduzí-los com segurança e dignidade para a realização de exames, avalições em outros hospitais ou em urgências/emergências”, afirmou. Para a secretária-executiva de Atenção Hospitalar (Seah) da SMS, Marilande Marcolin, o aumento no número desses veículos de baixa complexidade no município tende a dar maior agilidade no atendimento de demandas espontâneas.

"Os novos equipamentos trazem maior autonomia às regiões, que poderão dar seguimento em demandas espontâneas de menor complexidade, sem precisar acionar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)”, explicou.



Coronel Sezefredo Fagundes

As intervenções nessa importante via da região da Subprefeitura Jaçanã, que liga as cidades de São Paulo e Mairiporã, uma das maiores de município, são um antigo pedido da população. As obras fazem parte de um pacote de recuperação de dez estradas vicinais localizadas nos extremos a cidade de São Paulo. A revitalização da Avenida Coronel Sezefredo Fagundes beneficiará 20 comunidades que estão do seu entorno.

Programa Novas Estradas Vicinais

Lançado em maio de 2021, o programa do Governo do Estado tem como objetivo recuperar estradas vicinais em todo o estado de São Paulo. As vias receberão melhorias, auxiliando os municípios na manutenção de caminhos que servem como rota de escoamento da produção industrial e agrícola, contribuindo para compor uma matriz logística rodoviária integrada no estado.

As restaurações, de responsabilidade do governo estadual, são feitas a partir de convênio com a Prefeitura.