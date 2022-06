Divulgação/Prefeitura de São Paulo 15/06/2022 Vem dançar prefeitura de São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebeu nesta quarta-feira (15) sete atletas vencedoras que participaram dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizado na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, em maio deste ano. As atletas vencedoras se destacaram nas modalidades de atletismo, natação, tênis, dama e dança de salão.



Segundo dados da Fundação Seade, até 2050 os idosos corresponderão a 30% da população do município de São Paulo. Atualmente existem 1,7 milhão de pessoas nessa faixa etária na capital, o equivalente a 15% dos paulistanos.

“Nós vamos trabalhar para que São Paulo seja uma cidade cada vez mais acolhedora para os nossos idosos. É por isso que estamos, desde já, pensando em políticas públicas que tragam mais qualidade de vida e vitalidade para todas as pessoas. Reconhecer ações como esta para incentivar cada vez mais a população”, disse o prefeito.



Foram homenageadas Kiyoko Urazaki, Audemir Nolasco Sampaio, Maria da Penha Lorenzano, Dejanira Paixão Figueiredo e Maria Rosa Lopes Lazar, todas atletas apoiadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme), que participaram dos Jogos.



“Nós nunca tínhamos tido esse carinho, é por isso que hoje é uma felicidade imensa. Dizer que nunca é tarde para começar algo novo. Temos os nossos centros esportivos abertos para as pessoas de todas as idades ficarem em movimento. É o esporte que faz a diferença na vida de todos nós”, disse a coordenadora do Núcleo de Lazer do Idoso, Dineia Cardoso, que convidou o prefeito para ser o padrinho das ações.

Participaram desta edição do JOMI 2500 atletas divididos em 14 modalidades (Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Tênis de Mesa, Tênis de Campo, Natação, Vôlei Adaptado, Malha, Truco e Xadrez), com 23 delegações, sendo de diversos municípios do Estado de São Paulo.

Dentre a deleção da capital, disputaram medalhas 86 atletas em todas as modalidades. Na classificação geral, os atletas ficaram de São Paulo ficaram na 6ª posição, somando um total de 58 pontos. Ao todo, a equipe da capital ganhou sete medalhas, sendo uma de ouro e seis de bronze.



“Quando assumimos a secretaria tivemos o compromisso de ouvir essas pessoas para entender o que é melhor para eles, fortalecendo a terceira idade dentro da cadeia do esporte, principalmente porque o futuro é termos cada vez mais idosos na cidade de São Paulo”, disse o secretário municipal de Esportes, Carlos Vianna.



Atualmente, a Seme desenvolve programas importantes para a saúde da terceira idade, como o Vem Dançar e os Jogos Municipais do Idoso, sempre com o objetivo melhorar a qualidade de vida e tirar os idosos do sedentarismo.



“Quanto mais gente tivermos frequentando os nossos espaços, menos gente haverá nas UBSs. O esporte ajuda a prevenção de doenças como hipertensão, diabetes, artrites, artroses e depressão e por isso investir em esportes é investir em saúde”, completou o secretário.

