Reprodução CEU Heliópolis

A Prefeitura de São Paulo inaugurou na manhã desta quinta-feira (09) uma unidade do Programa Telecentro no Centro Educacional Unificado (CEU) Heliópolis, na Zona Sul da capital. O serviço, que é um espaço importante para população que necessita de capacitação digital, agora está em todas as unidades do CEU.

“Completamos 129 unidades como esta na cidade. Um equipamento que ajuda bastante quem precisa ter acesso à tecnologia, pessoas de todas as idades, de várias gerações, que disponibiliza internet e aulas de inserção tecnológica, ajudando no desenvolvimento profissional”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

A maioria dos telecentros se concentra na periferia da cidade, com a oferta de cursos de letramento digital, uso de softwares de edição de texto, planilhas, apresentações, uso de rede social, elaboração de currículo, entre outros. Nesses locais, a população consegue ter um contato maior com o mundo digital, tão essencial atualmente. Confira os endereços das unidades.

O novo equipamento apresenta um diferencial dos demais: a unidade do CEU Heliópolis funcionará em três turnos (manhã, tarde e noite), das 8h às 23h, de segunda à sexta-feira.

Capacitação

Desde o início de 2021 até o mês de maio de 2022 foram 460 mil alunos capacitados nos Telecentros. Esse resultado ultrapassa a Meta 60, do Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura de São Paulo, que tinha como objetivo alcançar 300 mil cidadãos capacitados nos equipamentos.

Visando uma melhoria contínua do Programa, há um plano de modernização nos Telecentros. Em 2021 foram adquiridos 57 kits multimídia para o desenvolvimento de cursos e oficinas nas unidades, todos já entregues. Para este ano 2022 serão mais 65 novos kits multimídia.

Esses kits são compostos por notebook, webcam, Smart TV, tripés e acessórios, com finalidade de potencializar o letramento digital e do acesso a computadores em oficinas e nas capacitações nos Telecentros.

Os cursos mais procurados são Introdução à informática, Editor e planilha, Editor de texto, Oficina de Rede Social, Excel e Oficina de elaboração de currículo.

Para se inscrever nos cursos o interessado pode procurar diretamente o Telecentro do seu bairro ou acessar o link .

