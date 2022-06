O Antagonista Rodrigo Garcia lança mais uma licitação que garante pedágio 15% mais barato

O governador Rodrigo Garcia lançou neste sábado (4) mais uma etapa de concessões rodoviárias no estado com tarifa de pedágio mais barata. A licitação do Lote Noroeste prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões em 600 km de estradas nas regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos, com redução de 10% na base tarifária e desconto adicional de 5% para veículos com tag eletrônico.

"O que o Estado quer com isso? Nós queremos mais obras, mais investimentos e pedágios mais baratos", afirmou Rodrigo.

"O edital prevê até 15% de desconto nas praças atuais de pedágio e nenhuma praça nova. Tenho certeza que, com pedágio mais barato e obras novas de infraestrutura, a região noroeste vai continuar no caminho do desenvolvimento", reforçou o governador.

O decreto de abertura da licitação do Lote Noroeste foi publicado neste sábado no Diário Oficial do Estado. Além da base de cobrança mais barata, o regulamento prevê que o preço do pedágio seja baseada no conceito de tarifa flexível.

Essa modalidade permite que as concessionárias façam a modulação da valores com desconto adicional em dias e horários de menor fluxo de tráfego.

O sistema já foi adotado no trecho administrado pela concessionária Arteris no Lote Piracicaba-Panorama, implementado na atual gestão estadual como o maior pacote de concessão rodoviária do Brasil, com extensão total de quase 1,3 mil km de estradas.