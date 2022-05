Divulgação Marginal Pinheiros, em São Paulo

A pista expressa da Marginal Pinheiros será interditada, no sentido Castelo Branco, entre a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio e a Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), das 22h30 desta segunda-feira (30) às 4h da terça-feira (31). O bloqueio é necessário para as obras da Linha 17-Ouro.

Datas e horários

Das 22h30 da segunda-feira (30) às 4h da terça-feira (31);

A interdição será realizada para transpor e instalar as vigas da Linha 17, em construção pelo Metrô, que vai ligar o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, com oito estações.

A alternativa recomendada aos motoristas é a utilização da pista local da Marginal Pinheiros. A interdição e o monitoramento da via contarão com agentes de apoio ao trânsito, viaturas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e sinalização para a realização da atividade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.