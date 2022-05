Reprodução/O Globo Vacinação contra Covid-19 na UBS Nossa Senhora do Brasil no bairro Bela Vista, em São Paulo.





A campanha de multivacinação para as crianças a partir de seis meses de idade seguirá na capital paulista neste fim de semana, em conjunto com a imunização contra a Covid-19 e o vírus influenza, causador da gripe.

Na multivacinação, são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

No sábado (28), estarão abertas todas as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h. As cadernetas de vacinação também poderão ser atualizadas com outros imunizantes.

No domingo (29), os parques Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da Independência, Ceret e da Juventude aplicarão vacinas das 8h às 17h e, na avenida Paulista, a imunização ocorrerá em uma tenda instalada no número 52, para todas as faixas etárias elegíveis. Já no número 995, uma farmácia parceira aplicará somente vacina contra a Covid-19, das 8h às 16h.

É válido destacar que, para crianças entre 5 e 11 anos de idade, as vacinas de sarampo e Covid-19 não devem ser aplicadas simultaneamente. Deve ser priorizada a imunização contra a Covid-19. Depois de 15 dias pode ser aplicada a vacina contra o sarampo. Para a população em geral, acima de 12 anos e trabalhadores da saúde, pode ser feita a imunização simultânea entre as vacinas de sarampo, gripe e Covid-19.

A partir de segunda-feira (30), a vacinação volta a ocorrer em toda a rede: UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h, e megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h



Mais informações e a lista completa dos postos podem ser encontradas na página do Vacina Sampa, disponível em:

Serviço:

www.prefeitura.sp.gov.br