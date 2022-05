Polícia Civil Polícia Civil prende integrantes de quadrilha que atuava no centro da capital



A Polícia Civil, deflagrou nesta segunda-feira (23), a prisão de sete pessoas suspostamente envolvidas em diversos crimes na região comercial do Brás, no centro da capital paulista.

Durante nove meses, os agentes investigaram a atuação do grupo, envolvido especialmente com lavagem de dinheiro e a comercialização de espaços públicos, extorquindo ambulantes e comerciantes com ações intimidatórias e emprego de violência.

Na casa do principal suspeito capturado foram apreendidos dinheiro em espécie, relógios, joias, bolsa de grife, cinco veículos de luxo e duas armas de airsoft - um revólver e uma espingarda.

No imóvel de outro preso foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco cartuchos intactos do mesmo calibre. O homem foi autuado em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a operação “Hades”, realizou mandados de prisão e de busca e apreensão obtidos com a Justiça de São Paulo e investigações e atividades de inteligência das unidades policias da 1ª Delegacia Seccional de Polícia, Centro e do 12º Distrito Policial.

