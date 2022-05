Reprodução/Governo de SP O governador Rodrigo Garcia entregará armamento à Polícia Militar





O governador Rodrigo Garcia vai entregar para a Polícia Militar nesta quinta-feira (19), um total de 490 submetralhadoras calibre .40. A medida visa reforçar as ações de combate à criminalidade em todo o estado, principalmente na capital.

A PM contará em breve com o reforço total de 2.456 unidades adquiridas através de licitação internacional. Essa é uma das ações de reforço na segurança pública. No total, a PM contará com o reforço de 2.456 submetralhadoras, adquiridas através de licitação internacional.

A ganhadora foi a empresa suíça B&T, mas a fabricação ocorreu nos Estados Unidos. O próximo lote com 560 armas chega no dia 22 de maio ao comando da corporação. Estão previstas outras entregas em junho e agosto. Cada unidade custou US$ 2.950.

As armas passam por intensa avaliação, como testes de 10 mil disparos em quatro armas sem troca de peças, disparos precisos a 25 metros do alvo, testes de cook-off, que consiste no disparo involuntário por acionamento da espoleta quando há o aquecimento demasiado da arma, e testes de queda.