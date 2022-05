MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Prefeitura de SP vai ampliar rede de assistência a moradores de rua por conta da onda de frio

Na madrugada em que foi registrada a menor média de temperatura para o mês de maio desde 2007, com 7 graus medidos pelo Centro de Gerenciamento de Emergência na cidade, as equipes da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) realizaram 347 atendimentos no período entre 20h30 desta terça-feira (17/5) e 7h desta quarta-feira (18/5).

Além da intensificação de abordagens, foram montadas 10 tendas em todas as regiões da cidade, ampliadas vagas na rede socioassistencial e disponibilizado transporte ida e volta para Centros de Acolhida.



Desses, 293 pessoas foram encaminhadas para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial, enquanto que 54 pessoas não aceitaram o serviço de acolhida. No total, foram distribuídos 220 cobertores.

A CPAS é responsável pelos atendimentos emergenciais, que são intensificados durante a Operação Baixas Temperaturas, e somam-se aos acolhimentos regularmente realizados pela rede socioassistencial do município ao longo do dia.

Desde a madrugada do dia 5/5, a Prefeitura de São Paulo realizou, ao todo, 3.779 atendimentos emergenciais por equipes da CPAS, com 3.429 pessoas acolhidas em serviços da rede socioassistencial e outras 350 que não aceitaram acolhimento, além de 2.750 cobertores distribuídos.

Nesta terça-feira (17) a Prefeitura deu início aos atendimentos em dez tendas, que funcionaram das 18h às 00h. Foram prestados 1569 atendimentos ao todo, sendo que a unidade instalada na Sé, centro, foi a que recebeu a maior demanda, com 630 atendimentos.

Nesta primeira noite, a SMADS distribuiu mais de dois mil itens em todos os pontos, sendo 1031 cobertores e 987 ofertas de alimentação (sopas, bebidas quentes) e aplicou 74 vacinas doses de vacinas. Além disso, 27 pessoas foram encaminhadas para centros de acolhida. As tendas serão instaladas sempre que a temperatura ficar abaixo dos 10ºC, nos seguintes endereços:



ZONA LESTE

Guaianases - Praça Presidente Getúlio Vargas

Itaquera – Praça Padre Bento



ZONA NORTE

Santana - Praça Heróis da FEB

Vila Maria - Praça Novo Mundo



ZONA SUL

Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto

Capela do Socorro - Praça Escolar



ZONA OESTE

Lapa - Praça Miguel Dell’Erba



CENTRO

Sé - Praça da Sé

Santa Cecília - Praça Marechal Deodoro

Mooca – Praça Padre Bento

TRANSPORTE PARA CENTROS DE ACOLHIDA



Nas tendas, os interessados contam com encaminhamento para Centros de Acolhida, por meio de ônibus disponibilizados pela SPTrans. A operação teve início nesta terça-feira (17) e seu foco é monitorar o transporte das pessoas em situação de ruas para os centros esportivos da cidade que se tornaram pontos de acolhimento. Os veículos são das concessionárias do serviço de transporte público da cidade.

A atividade será executada todos os dias da semana e os ônibus com letreiro "Reservado" sairão de diversos pontos da cidade, em 14 partidas com destino aos Centros de Acolhida no início da noite. A volta será feita na manhã do dia seguinte. O embarque dos passageiros será supervisionado pelos técnicos da SPTrans.

Na OBT, a Prefeitura intensificou os serviços de atendimento e segurança alimentar da população em situação de rua. As medidas incluem a expansão de vagas na rede socioassistencial, ampliação dos recursos humanos – agentes sociais de equipes de saúde, distribuição de cobertores, sopas e bebidas quentes, além de disponibilizar transporte (ida e volta) para pernoite nos Centros de Acolhida.

Esses procedimentos foram articulados pelo Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas Temperaturas, formado por equipes técnicas das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Saúde (SMS), Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), Segurança Urbana (SMSU), Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), Defesa Civil e São Paulo Turismo (SPTuris), responsável pela montagem das tendas.

Acolhimento - A SMADS, que já conta com uma rede de acolhimento regular com 15.116 vagas para pernoite e de 2.138 em hotéis, vai criar mais 2000 vagas para abrigar as pessoas que estão em condição de rua durante as noites mais frias, das quais mais de 700 já foram entregues na primeira semana da operação. Além disso, haverá um aditamento para a contratação de novos 56 orientadores socioeducativos para a realização da abordagem social, reforçando o trabalho de outros 100 profissionais que já atuam neste período.

Neste ano, haverá a oferta de vagas para animais de estimação dos moradores em situação de rua. O canil será montado, na próxima semana, no Centro Esportivo Raul Tabajara, na Barra Funda, onde serão disponibilizadas 100 vagas. Caso ocorra aumento da demanda, no Clube Municipal Joerg Bruder, em Santo Amaro, também será montada estrutura para receber o canil.

Além disso, serão adquiridas 13 novas viaturas que serão utilizadas por equipes que realizam a abordagem social durante a noite e a madrugada. A medida vai dar maior agilidade ao atendimento das notificações que chegam através do Serviço 156. Haverá ainda a criação de vagas com canil nos Centros de Acolhida, e a aquisição de gaiolas de transporte de animais.

GUARDA CIVIL E DEFESA CIVIL

A Guarda Civil Metropolitana – GCM e a Coordenação Municipal de Defesa Civil – COMDEC contribuem no serviço de abordagem aos moradores em situação de rua dentro da Operação Baixas Temperaturas. As equipes realizam encaminhamento para os Centros de Acolhimento da Prefeitura, além de distribuir cobertores àqueles que preferirem permanecer nos locais onde foram abordados.

A Guarda Civil Metropolitana contará com todo o efetivo operacional, além da Inspetoria de Operações Especiais – IOPE e das Inspetorias de Defesa Ambiental – IDAM (Anhanguera, Cantareira, Carmo e Capivari-Monos) para auxiliar nas operações de abordagem, oferta de abrigo e cobertores. As comunidades indígenas serão atendidas pela Guarda Ambiental.

Além disso, a Coordenação Municipal da Defesa Civil tem papel fundamental na OBT, já que é o órgão responsável por informar todas as pastas envolvidas com as informações climáticas e de temperatura, emitidas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas – CGE da Prefeitura. Assim. Durante a Operação Baixas Temperaturas, poderá ser decretado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU).

• Estado de Observação – todo o período de vigência do Plano;

• Estado de Atenção – quando as temperaturas tenderem a atingir 13 ºC;

• Estado de Alerta – quando as temperaturas atingirem 10 ºC;

• Estado de Alerta Máximo – estado excepcional de temperatura que demanda a mobilização do Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas Temperaturas.

