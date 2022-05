Divulgação MaiFest

As ruas da região do Brooklin, na Zona Sul de São Paulo, voltarão a sediar, nos dias 14 (sábado) e 15 de maio (domingo), o tradicional MaiFest, festival que celebra a cultura da Alemanha e de seus imigrantes no Brasil.

Promovida pela Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklin, o evento, que chega a sua 21ª edição e tem como tema "Paz e Solidariedade", será marcado por muita música, dança, gastronomia típica e opções de artesanato. Durante o evento também está programado a realização de ações sociais e culturais.

Para os amantes da comida do país europeu, não poderia faltar, em barracas, tendas e restaurantes da localidade os principais itens tradicionais da culinária alemã, como joelho de porco acompanhado de chucrute e batata, salsichões grelhados e strudel de maçã. O chope típico também é uma das atrações.

Entre os participantes da festa estão o restaurante alemão Zur Alten Mühle, que serve pratos tradicionais, como o Bouletten (bolinho de carne alemão), a porção de Salsichas Mistas e o Kassler (bisteca de porco); além do Berna, que está presente na MaiFest desde a sua primeira edição e é conhecida pelo salsichão.

O Rei do Joelho, por sua vez, terá a famosa churrasqueira giratória com joelho de porco assado e joelho no pão francês, ambos com vinagrete, além da porção de joelho picado.

O público poderá encontrar também comidas típicas brasileiras como acarajé, brigadeiros e pastéis. Destaque ainda para o Lemoncitro, que venderá licores especiais, vinhos, geleias, doces e bolachas caseiras.

O evento acontece no perímetro das Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernadino de Campos, das 10 às 22 horas nos dois dias, com entrada gratuita.