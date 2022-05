Reprodução Cemitério localizado na capital paulista





Na próxima quinta-feira (5), a Prefeitura de São Paulo abrirá os envelopes das empresas interessadas em assumir os serviços de cemitérios, crematórios públicos e funerários na capital.

Estima-se que a exploração traga benefícios econômicos no montante de mais de R$ 1,1 bilhão, sendo no mínimo R$ 695 milhões em outorgas. A concessão permitirá uma redução de 25% no valor do pacote de Funeral Social e a manutenção da gratuidade para hipossuficientes e doadores de órgãos, inclusive para cremação.

As empresas vencedoras da concorrência ficarão responsáveis pela gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão de 22 cemitérios e crematórios públicos, bem como a prestação de serviços funerários. Pela exploração, deverão ser recolhidos aos cofres municipais, além da outorga fixa, 4% das receitas auferidas pelas empresas.

Os futuros concessionários serão responsáveis pelas reformas e melhorias nos cemitérios, crematórios e nas agências funerárias existentes, dando atendimento e orientação ao usuário, a fim de dar mais qualidade ao serviço prestado. A proposta prevê a instalação de novos crematórios, capitalização das agências, revitalização dos equipamentos e digitalização dos registros.

Blocos da Concessão

O edital da licitação prevê que o conjunto de equipamentos públicos será dividido em quatro blocos diferentes, com arranjo capaz de estimular a eficiência na prestação dos serviços.

Bloco 1 – Outorga fixa mínima de R$ 100.824.000,00

Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa I e II e Vila Mariana;

Bloco 2 - Outorga fixa mínima de R$ 178.585.000,00

Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha;

Bloco 3 - Outorga fixa mínima de R$ 166.460.000,00

Campo Grande, Lageado, Lapa, Parelheiros e Saudade;

Bloco 4 - Outorga fixa mínima de R$ 133.964.000,00

Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz, São Pedro e Vila Alpina (crematório).

