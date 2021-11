Vídeo/ Twitter @40BombeirosPMESP Deslizamento em Osasco





As três pessoas que ficaram soterradas após um deslizamento de terra em um ponto de comércio, na cidade de Osasco, foram resgatadas. A informação foi confirmada ao iG pela assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, que desde às 16h atua no resgate.

Vídeo factual do atendimento das 10 vtrs do 18º Grupamento de Bombeiros com um efetivo de aproximadamente 33 homens #193S . pic.twitter.com/ix9Y5xh1WE — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 30, 2021









O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (30), na Rua Humberto de Campo, na Vila Yolanda. Segundo a corporação, as três vítimas são adultos do sexo masculino que foram retirados do local com ferimentos leves.

Em seguida, no Twitter, a corporação especificou que as vítimas são um homem de 41 anos, que sofreu uma contusão no membro inferior, um homem de 34 anos, com escoriações generalizadas e uma contusão no membro inferior e um terceiro homem, de 23 anos, com um trauma de tórax e ocular. Os dois primeiros foram socorridos para o PS Conceição. Já o segundo foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o PS Antônio Giglio.



Além disso, a causa do acidente ainda é desconhecida. A ocorrência segue aberta, com 10 viaturas e 33 agentes trabalhando no local.