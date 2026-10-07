Reprodução/ Instagram (anthonygarotinho) Anthony Garotinho (Republicanos)

Marcello Dias de Paula, um dos advogados de Anthony Garotinho (Republicanos), apareceu nos metadados como autor do parecer favorável da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) ao ex-governador, anexado ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso que pode ajudar a definir o futuro das eleições do Rio de Janeiro.

O advogado é um dos sócios do escritório do ex-ministro do TSE Admar Gonzaga.

Na última terça-feira (7), a manifestação feita pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) foi enviada ao TSE se posicionando a favor do pedido de desistência e da manutenção do indeferimento da candidatura de Garotinho (Republicanos) ao Governo do Rio de Janeiro.

Apesar do registro nos metadados, o documento é oficialmente assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa.

Tanto a PGE quanto a defesa de Anthony Garotinho negam que o documento tenha sido criado pelo advogado Marcello Dias de Paula.





Parecer pode mudar resultado da eleição

O parecer da PGE é uma das peças que podem ajudar a mudar o destino das eleições do Rio de Janeiro nos próximos dias, cancelando o segundo turno do pleito, com o julgamento do processo que discute a desistência de Garotinho ao Governo do Estado na última segunda-feira (5), um dia depois da votação.

No caso, o ex-governador apresentou uma defesa contestando a sua inelegibilidade em virtude de uma condenação por ato doloso de improbidade administrativa em 2018.

Em meio a essa disputa judicial, o candidato concorreu ao governo do estado sub judice no primeiro turno e, com a retirada do recurso de defesa, pode ter os seus votos anulados pela justiça eleitoral. Caso aconteça, Douglas Ruas (PL), que terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos válidos, ultrapassa os 50% e será proclamado governador, sem a disputa da segunda etapa contra Eduardo Paes (PSD).

O TSE agendou para essa quinta-feira (8), às 10h, o julgamento que vai decidir se Anthony Garotinho (Republicanos) pode desistir do recurso apresentado ao tribunal.