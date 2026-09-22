Divulgação / CBMERJ Resgate na praia de Copacabana

Um grupo de pessoas que praticava stand up paddle precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na praia de Copacabana na manhã desta terça-feira (22), em decorrência dos reflexos do forte vendaval que atinge a cidade.

Segundo a corporação, militares do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR) atuaram no socorro do grupo que foi levado para longe da faixa de areia durante as rajadas. Segundo a Prefeitura do Rio, os ventos ultrapassaram os 77km/h, por volta das 7h30, em alguns pontos da cidade.

Apesar do susto, com o auxílio de motos aquáticas do Corpo de Bombeiros, todos foram resgatados e liberados no local, sem ferimentos.

Em nota, a corporação afirmou que segue mobilizada com viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações para atender possíveis novas ocorrências provocadas pelas condições climáticas na cidade.

Às 6h, equipes do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) emitiram alerta sobre a passagem de uma frente fria, que deve provocar rajadas de vento de intensidade moderada a muito forte ao longo de todo dia.

Vento provoca quedas de árvores e poste no Rio

Além do resgate na praia de Copacabana, outras ocorrências foram registradas por consequência do vendaval. Segundo a Prefeitura do Rio, entre 5h30 e 9h a cidade apresentou:

Uma queda de árvore no Viaduto de Benfica, no sentido Centro, na altura da Rua Leopoldo Bulhões, em Benfica, já resolvida.

Outras duas quedas de árvore permanecem em atendimento: uma na Rua Abatira, na altura da Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, e outra na Rua Pintor Leandro Joaquim, na altura da Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara.

Também houve queda de poste na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra), no sentido Gávea, na altura do supermercado Zona Sul, em São Conrado. A ocorrência já foi encerrada.





Tempestade deve chegar na parte da tarde

Segundo o Alerta Rio, além dos ventos fortes que podem voltar a qualquer momento do dia, no final da manhã, a cidade já deve registrar uma chuva fraca que deve ganhar intensidade e vir acompanhada de raios na parte da tarde.

O orgão meteorológico da prefeitura alerta que o tempo na cidade é influenciado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano causando nebulosidade variada e céu parcialmente nublado a encoberto.