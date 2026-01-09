Marco Terranova/Riotur Palco de Copacabana











Depois de transformar a Praia de Copacabana em palco de eventos históricos com Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a movimentar as redes sociais ao lançar o mistério sobre quem será a próxima grande atração gratuita do projeto “Todo Mundo no Rio”, previsto para maio de 2026.

Em publicações recentes, Paes citou nomes como Beyoncé, Rihanna, Shakira, Adele, Paul McCartney, Britney Spears, U2, Chris Martin e Justin Bieber, além de aparecer em um vídeo produzido com uso de inteligência artificial “abraçando” alguns desses artistas, com Copacabana ao fundo.

Shakira ou Bruno Mars? Entre amigos, as apostas passam pelo pop internacional e pela força da música latina para movimentar Copacabana e atrair turistas ao Rio





A ação reacendeu a expectativa em torno do evento, que já entrou para o calendário internacional de grandes shows ao ar livre.

Direto do México para Copacabana, a aposta é latina: Peso Pluma ou Shakira. Para os turistas, a praia mais famosa do Brasil também pode ser palco da diversidade musical das América





Enquanto rumores apontam Rihanna e Beyoncé como favoritas, com indícios de negociações avançadas para Beyoncé e a recusa do U2, a reportagem do portal iG foi às ruas de Copacabana para ouvir cariocas e turistas sobre quem eles gostariam de ver no palco.

Entre os visitantes internacionais, o mexicano David Navarro, de Guadalajara, aposta em uma mistura de nomes latinos. “Peso Pluma, do México”, disse. Em seguida, completou: “Shakira também pode ser. Me encantaria. Sim, por favor, Shakira”.

Já entre jovens cariocas, Shakira aparece como uma das preferidas. João Pedro Siqueira, de 17 anos, e Kaique Duarte, de 18, apostam na cantora colombiana. “Eu aprecio a música dela. Ela é da América Latina, colombiana. É positivo trazer a cultura do nosso continente para Copacabana, Rio de Janeiro”, afirmou João Pedro. Matheus Costa, de 21 anos, também vê a escolha como estratégica: “Acredito que seria benéfico para movimentar o Rio, como outros artistas fizeram, atraindo turistas e estrangeiros”.

No mesmo grupo, Bruno Mars também surgiu como alternativa. “Gosto muito das músicas dele. Acho que o ritmo latino que ele apresenta em suas canções é muito interessante para o nosso povo, para o Rio de Janeiro”, disse um dos entrevistados.

Nem só de pop internacional vivem as apostas. Para o casal de Minas Gerais, o sertanejo também merece espaço no maior palco a céu aberto do Rio, com pedidos por Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano





Mas nem só de estrelas internacionais vivem as apostas. Um casal de mineiros que passeava pela orla defendeu nomes do sertanejo. Clarice Batista, de 21 anos, de Brasilândia, no interior de Minas Gerais, pediu: “Henrique e Juliano”. Já Pedro Henrique, de 22, foi direto: “Zé Neto e Cristiano”.

Em frente ao Copacabana Palace, o clima é de expectativa. É daqui que pode sair mais um capítulo histórico dos megashows gratuitos em Copacabana, reunindo milhões de pessoas à beira-mar





Com apostas que vão do pop internacional ao sertanejo brasileiro, o mistério segue aberto. Enquanto a confirmação oficial não vem, Copacabana já vive o clima de expectativa para mais um capítulo que promete entrar para a história dos grandes eventos da cidade.