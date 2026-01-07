Reprodução Técnicos da Light foram acionados após falha atingir a Grande Tijuca.

Moradores dos bairros do Leme e de Copacaban a, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enfrentaram falta de energia elétrica nesta quarta-feira. A interrupção do fornecimento ocorreu ao longo da manhã e causou transtornos a residências e estabelecimentos comerciais da região.

No Leme, a falta de luz atingiu trechos como a Rua Roberto Dias Lopes, onde moradores relataram instabilidade no serviço. Em Copacabana, pontos do bairro também registraram oscilações no fornecimento ao longo do dia.

Outro lado

Procurada pelo iG, a Light informou que a ocorrência foi provocada por um problema em um gerador que atende a área do Leme e Copacabana. Segundo a concessionária, após a falha, foi iniciada uma operação de suporte emergencial, com o acionamento de geradores provisórios para reduzir os impactos e manter o abastecimento nas duas regiões.

A empresa afirmou ainda que o equipamento com defeito será substituído até o fim do dia, o que deve permitir a normalização completa do fornecimento de energia nos bairros do Leme e Copacabana. Equipes técnicas seguem atuando no local para garantir a estabilidade do sistema.