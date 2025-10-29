Prefeitura de Búzios/Reprodução Praia em Búzios (RJ)

O litoral do Rio de Janeiro e o interior do estado também sentem o horror das ações do Comando Vermelho, grupo que foi alvo da mais mortal operação policial na história fluminense, nesta terça-feira (28).

Em duas das cidades praianas mais famosas - Cabo Frio e Búzios - e na histórica Petrópolis, o CV mantém presença constante e cada vez maior, dizem as autoridades.



Cabo Frio e o medo na Favela do Lixo

Em 2021, o Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram a Operação Reza Vela. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra 16 pessoas por crime de associação para o tráfico na maior comunidade de Cabo Frio, o bairro Manoel Correa, conhecido como Favela do Lixo.

Também foram expedidos '' mandados de busca e apreensão de armas, drogas, munições, anotações do tráfico, objetos ligados ao tráfico de drogas, celulares, tablets, notebooks, com quebra de sigilo de dados, joias, relógios sem comprovação de origem ilícita e quantia em dinheiro cuja posse não seja justificada '', divulgou o MP na época.



Segundo o orgão, a Favela do Lixo é onde o Comando Vermelho se instalou, tornando o local o mais perigoso para a polícia em dias de operação.

'' Favela do Lixo é a mais perigosa da região e a que mais resiste a tiros quando é incursionada pela polícia. Tornou-se quartel-general do Comando Vermelho na Região dos Lagos, sendo abrigo para associados desta organização criminosa tanto desta quanto de outras regiões, bem como fornecedora de drogas para várias favelas a ela associadas em Cabo Frio e cidades vizinhas, haja vista contar com o apoio do Complexo do Alemão/RJ, tanto com armas e drogas quanto com material humano '', informou o MP.

O ''outro lado'' de Búzios

A tensão dos moradores da glamourosa cidade do litoral vai além da tão criticada especulação imobiliária e de problemas com a superlotação na alta temporada.

Com 40 mil habitantes, Búzios tem visto os assassinatos aumentarem pela presença do CV na cidade.

Em abril passado a Operação Maré Alta, da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios e da Polícia Civil, combateu facções envolvidas na disputa pelo tráfico de drogas, especialmente no Centro e outros bairros, como Rasa, Maria Joaquina, Tartaruga, Manguinhos, Cem Braças, José Gonçalves, Pântano e Brava. Cinco mandados foram cumpridos dentro de presídios.

Meses depois, em julho, houve uma invasão do bairro de Tucuns por traficantes da facção. Eles atearam fogo em vans da cooperativa local.

Segundo o site RLagos Notícias, foi um ato de intimidação. De acordo com o portal, um dia antes houve reforço das ações das forças de segurança, que tinham conhecimento das ameaças dos bandidos.

Longe da praia, perto do CV

A pouco mais de 100km do Rio de Janeiro, Petrópolis é a maior cidade da Região Serrana do estado, onde o tráfico de drogas era comandado pelo grupo de Wando da Silva Costa, o “Macumbinha”. Ele foi um dos alvos de uma operação contra o CV, há menos de um mês.

'' Parte dos denunciados é formada por familiares dele, que atuavam no recolhimento de valores, na logística de distribuição de entorpecentes e no fornecimento de informações privilegiadas para garantir a continuidade das atividades ilícitas '', informou o MP.





No total, 56 pessoas foram denunciadas pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa. Entre os alvos havia um policial militar da ativa.