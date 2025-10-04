Reprodução Policial do BOPE entrega fuzil nas mãos de criança durante operação no RJ

Um agente do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) deixou uma criança encostar em seu fuzil durante uma operação da corporação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (3). O momento foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais.



Nas imagens, é possível ver o menino segurando parte da arma, enquanto o policial o auxilia. Segundo a Polícia Militar, o equipamento estava travado e não houve risco à criança. A corporação afirmou ainda que o menino se aproximou do agente e demonstrou curiosidade sobre a mira holográfica.



Assista:







“De maneira breve, o militar apresentou o equipamento e explicou o funcionamento da mira, que projeta um ponto luminoso” , informou a PM em nota enviada ao Portal iG.



O comando do Bope instaurou um procedimento interno para apurar a conduta do policial.



A operação foi realizada pelo segundo dia consecutivo no Chapadão e tem como objetivo combater disputas entre facções rivais, além de roubos de cargas e veículos. Um homem foi preso com drogas, e uma motocicleta sem identificação foi apreendida.



A região é dominada pelo Comando Vermelho (CV) e enfrenta confrontos constantes com traficantes do Complexo da Pedreira, área sob controle do Terceiro Comando Puro (TCP).