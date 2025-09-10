Reprodução Mulher morre após procedimento estético no Rio

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu uma sindicância para apurar a morte de Marilha Menezes Antunes, de 28 anos, ocorrida na segunda-feira (8) após um procedimento estético realizado na clínica Amacor, em Campo Grande, Zona Oeste da capital. A Polícia Civil também conduz investigação.

Segundo familiares, a clínica não tinha estrutura adequada para lidar com emergências e a equipe médica teria agido com negligência. A unidade de saúde nega as acusações. Parte das tentativas de reanimação foi registrada em vídeo pela irmã da vítima, Lea Carolina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 18h13, mas, apesar das manobras de ressuscitação, Marilha não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Na manhã desta terça-feira (9), agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), profissionais do Cremerj e equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram a clínica. Durante a fiscalização, foram encontrados materiais vencidos, incluindo ampolas usadas no centro cirúrgico e soluções injetáveis de glicose.

Marilha teria se submetido a uma lipoaspiração com enxerto nos glúteos, ao custo aproximado de R$ 5 mil. Familiares afirmam que ela era saudável e havia realizado todos os exames exigidos antes do procedimento.

A jovem deixa um filho de seis anos. O velório e o enterro acontecem nesta quarta-feira (10), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.