PMRJ Casal é preso após capturar macaco-prego

Um casal foi preso nesta sexta-feira (16) ao ser flagrado transportando um filhote de macaco-prego capturado ilegalmente na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A dupla foi interceptada enquanto tentava fugir com o animal escondido dentro de um carro.



Com eles, policiais apreenderam o veículo utilizado na fuga, o celular do homem e a armadilha artesanal usada para capturar o primata, possivelmente com o objetivo de vendê-lo por meio de redes sociais ou em feiras clandestinas.

O homem foi encaminhado para o presídio e responderá por caça ilegal em área de proteção, maus-tratos e receptação qualificada. A mulher também foi autuada por crime ambiental e será investigada.

O animal resgatado foi entregue ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do Parque Nacional da Tijuca. Ele passou por exames veterinários e será devolvido à natureza.

A prisão fez parte de uma ação conjunta que envolveu a Polícia Federal, o Comando de Polícia Ambiental da PMERJ, policiais do 6º BPM (Tijuca), a 15ª DP (Gávea), além do ICMBio e do sistema de monitoramento CIVITAS, da Prefeitura do Rio, que ajudou a localizar o veículo.

A operação integra uma força-tarefa estadual para combater o tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne órgãos como PF, PRF, PMERJ, PCERJ, ICMBio, IBAMA e INEA, com o objetivo de proteger a fauna e punir crimes ambientais.