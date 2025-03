Reprodução/X Presídio em Campos dos Goytacazes fica em chamas





Um incêndio dentro do Presídio Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, assustou moradores na manhã do último domingo (23). Detentas atearam fogo em colchões dentro de uma cela, gerando uma intensa fumaça que pôde ser vista saindo pelas janelas e se espalhando pela unidade.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, em nota ao Portal iG, o incidente, mas não informou a motivação do ato.

Segundo a pasta, o fogo foi rapidamente controlado por policiais penais com o uso de extintores, sem necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros.





Não houve registro de feridos e nem de quantas pessoas estavam na cela no momento do incêndio.

Ainda pela manhã, era possível ver marcas do incêndio em uma das paredes laterais do presídio. O caso foi registrado na 134ª DP (Centro de Campos), e a Polícia Civil está conduzindo investigações para esclarecer os fatos.