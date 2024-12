Reprodução Kamila Vitoria

Kamila Vitoria Aparecida de Sousa Silva, de 12 anos , morreu após ser baleada durante um confronto entre bandidos rivais na Favela da Guarda, localizada em Del Castilho, na Zona Norte do Rio de Janeiro , por volta das 21h desta quinta-feira (5).

A menina estava brincando na quadra de futebol da comunidade quando foi atingida por um disparo. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Kamila foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

A Polícia Militar informou que equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para a favela após o registro de disparos de arma de fogo. A PM recebeu informações de que os tiros eram resultado de uma disputa entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e uma milícia que domina a região. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos já haviam fugido.

O policiamento na área foi reforçado pela corporação, que continua acompanhando a situação. A morte de Kamila está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os familiares da criança já prestaram depoimento à polícia, que também está em busca de mais informações para identificar a origem do disparo e esclarecer as circunstâncias do crime.

Este caso é mais um na triste estatística de violência envolvendo jovens na região. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2024, 34 adolescentes foram baleados na Região Metropolitana do Rio, sendo 16 mortos e 18 feridos.