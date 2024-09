Rprodução Armadilha era feita com bananas

Um casal foi detido em flagrante na última segunda-feira (9) por usar calmante para dopar macacos no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, e enfrentará acusações de dois crimes ambientais., sendo eles:

Art. 29: Matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão ou em desacordo com a autorização obtida. Pena: detenção de seis meses a um ano e multa.

Art. 32: Praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de três meses a um ano e multa.

Além dessas acusações, o inquérito será desmembrado para investigar possíveis vínculos com uma organização criminosa dedicada ao tráfico de animais.

De acordo com a polícia, Luan Carlos Siqueira e Sarah Porto Silva criaram "armadilhas" usando clonazepam misturado a bananas para atrair os macacos. O objetivo era capturá-los e vendê-los em uma feira clandestina.

Um vídeo registrado no domingo (8) mostra um dos macacos com comportamento alterado e visivelmente tonto, indicando a ação do calmante.



A prisão foi realizada pela 15ª DP (Gávea) com o apoio de funcionários do Jardim Botânico. A TV Globo não conseguiu contato com a defesa do casal.

Na semana anterior, duas macaquinhas dopadas foram encontradas e recolhidas por funcionários do Jardim Botânico, sendo entregues ao Instituto Vida Livre, uma ONG dedicada à reabilitação e soltura de animais em risco. Os veterinários notaram que as macaquinhas apresentavam sinais de que estavam amamentando, o que pode indicar que seus filhotes, recém-nascidos, foram levados.

Caso anterior com Bicho-Preguiça

No ano passado, três homens foram presos no Parque Lage por transportar um bicho-preguiça em uma mochila. Na delegacia, os homens alegaram que pretendiam vender o animal por R$ 1.500 na feira de Caxias.

