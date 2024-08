Arquivo pessoal Richard Ferreira da Cruz

A mãe de Richard Ferreira da Cruz, um jovem de 20 anos que faleceu no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , acusou um médico de agressões que teriam levado à morte de seu filho. Segundo Alessandra Ferreira da Silva, Richard entrou no hospital no sábado (10) com um ferimento no pescoço causado por uma facada. Ela afirma que, embora o ferimento estivesse estabilizado, uma confusão no hospital resultou em um soco que reabriu a ferida.



"Meu filho foi assassinado," declarou Alessandra, visivelmente emocionada, em entrevista no domingo (11). Ela criticou a forma como o atendimento foi conduzido e exigiu justiça pela morte de Richard.

De acordo com Alessandra, Richard foi levado ao hospital após um assalto em que sofreu uma facada no pescoço. Embora o atendimento inicial tenha sido adequado, ela relatou que, na madrugada de domingo, a equipe do hospital informou que o jovem estava agitado. Alessandra explicou à equipe que Richard tinha histórico de depressão e bipolaridade e pediu que ele fosse sedado.



Ela descreveu um incidente em que uma enfermeira teria advertido Richard para que ele permanecesse deitado. Em seguida, um médico, segundo a mãe, teria reagido de forma agressiva, gritando com Richard e, posteriormente, o teria agredido fisicamente, o que reabriu o ferimento.

Alessandra alegou que tentou intervir, mas foi ameaçada pelo médico. Richard começou a sangrar novamente e foi levado para a sala vermelha. Alessandra saiu do hospital para registrar a agressão na delegacia e, ao retornar, foi informada da morte de seu filho.

Resposta do Hospital

Em nota oficial, o Hospital Municipal Lourenço Jorge confirmou que Richard deu entrada na unidade com um ferimento grave por arma branca e que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. O hospital afirmou que o paciente estava agitado e agressivo, e que a equipe médica precisou adotar medidas de proteção para conter a situação.

"O paciente se apresentava agitado e agressivo e, conforme o relato da equipe de plantão, ele atacou os profissionais de saúde, que precisaram adotar medidas de proteção até conseguir contê-lo e encaminhá-lo à sala vermelha. Devido ao intenso sangramento, o paciente não resistiu e, infelizmente, veio a óbito," diz a nota da Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde também destacou que, por se tratar de um caso de violência envolvendo ferimento por arma branca, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a situação foi comunicada à polícia para investigação.

Investigação

O caso, que inicialmente foi registrado pela 16ª DP (Barra da Tijuca), passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias da morte e determinar se houve qualquer conduta inadequada por parte dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento de Richard Ferreira da Cruz.