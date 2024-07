Reprodução Rosa Magalhães





Morreu aos 77 anos, na noite desta quinta-feira (25), Rosa Magalhães, carnavalesca com mais títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro. A artista, que colecionou títulos por escolas como Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano, foi vítima de um infarto.

Relembre a carreira da artista

A carnavalesca iniciou como assistente no Unidos do Salgueiro, em 1970, um ano antes da escola ser campeã no Rio. Em 1982, Rosa Magalhães foi campeã pela primeira vez como carnavalesca, no Império Serrano. Rosa venceu ao lado de Lícia Lacerda com "Bum bum paticumbum prugurundum".

Ainda ao lado de Lídia Lacerda, em 1987, a carnavalesca levou a Estácio ao quarto lugar com "Ti-ti-ti do sapoti". Após a morte de Viriato Ferreira, Rosa Magalhães assumiu sozinha o carnaval da Imperatriz Leopoldinense, em 1992. Por lá, a carnavalesca fez história, conquistando os títulos de 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001).

O último legado de Rosa no Carnaval a nível de título aconteceu em 2013, com a Unidos de Vila Isabel. Já em 2023, com a Paraíso do Tuiuti, conquistou o oitavo lugar.

Rosa Magalhães morreu nas vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. E, por falar em Olimpíadas, a carnavalesca também teve seu nome registrado nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando foi responsável pela festa da cerimônia de encerramento ao lado de Martinho da Vila. Por fim, Rosa também trabalhou como cenógrafa de diversas novelas e séries da TV Globo.