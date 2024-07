Montagem/ Portal iG Eduardo Paes promete novo show da Madonna no Rio





O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes afirmou que a cidade receberá outro show da cantora Madonna no ano de 2025. Ao ser questionado pelo tiktoker Giovanni Fisciletti, o político, em tom de deboche, confirmou que fará o evento com 'dinheiro do povo'.

"Eduardo, essas obras que você está fazendo para se eleger vão ter corrupção igual as obras das Olimpíadas?", questionou o tiktoker.

"Cara, acho que não, vamos trabalhar para não ter, mas o problema é o seguinte: estamos inaugurando muito e ainda tem muita obra pra entregar, é só o começo", respondeu o prefeito.

Após a resposta de Eduardo, Giovanni continuou insistindo sobre casos de corrupção na prefeitura do Rio. "Tinha que ter mais professor e menos cargo comissionado".

Sem titubear, o prefeito respondeu de maneira rápida. "Mais professor não precisa ter não. Tem professor suficiente pra dar aula pra todo mundo. Os cargos comissionados são importantes também, você tem que trazer gente de fora, aqueles caras que você põe em cargo de chefia, de comando, eles têm que estar preparados e ali com um 'incentivozinho', ganhando um dinheiro extra, é sempre importante".

A conversa foi tomando um ritmo mais intenso, com Giovanni questionando Paes sobre reformas em escolas e hospitais, citando a morte de uma pessoa em um elevador dentro de um hospital no Rio. Por fim, o tiktoker perguntou se "Não seria melhor colocar dinheiro nisso (escolas e hospitais) do que em show de Madonna ou blocos de carnaval em Santa Teresa".

"Não, as coisas não são excludentes. Dá pra fazer tudo. Vamos fazer mais show da Madonna ano que vem. Eu quero U2. Com o dinheiro do povo. Precisa (do dinheiro do povo) porque ele traz muito dinheiro de volta", concluiu.

Após o vídeo ser publicado nas redes sociais, a rincha entre os dois continuou. "A gente tá aqui pra isso. Responder as dúvidas e críticas. Valeu. 'Tamo junto'".

Giovanni, por sua vez, não abriu mão da discussão e respondeu: "E eu tô aqui pra cobrar, fiscalizar e denunciar o político que gasta dinheiro do povo com besteira".