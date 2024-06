Divulgação Radar Doppler

A cidade do Rio de Janeiro introduziu uma inovação para rastrear carros roubados, furtados e clonados por meio dos radares distribuídos pela região. Conhecida como Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública), a iniciativa passou a utilizar 900 radares e 50 câmeras com leitura de placas, transmitindo dados em tempo real durante 24 horas por dia, sete dias por semana.



Os primeiros testes foram conduzidos com veículos da própria Prefeitura do Rio. Através desses testes, foram gerados mapas detalhados não só do percurso, mas também da data e hora do trajeto. O Centro de Operações Rio (COR) anteriormente era acionado por autoridades policiais durante investigações, mas o serviço era manual. Com a integração tecnológica, agora o COR conta com um aparato tecnológico mais avançado.



A novidade difere das iniciativas anteriores implementadas em outros lugares, especialmente na forma como o monitoramento é conduzido. Anteriormente, apenas uma imagem fotográfica do veículo era registrada, enquanto agora o chamado "cerco inteligente" visa mapear o trajeto completo dos carros pela cidade.

Davi Carreiro, chefe executivo da Civitas, explicou que o novo sistema permite a identificação de veículos roubados ou clonados. Quando um veículo passa por um ponto da cidade e, dez minutos depois, a mesma placa é identificada em outro ponto muito distante, um alerta é automaticamente emitido, indicando a possibilidade de clonagem de placa.

"Com isso, a gente vai conseguir identificar veículos roubados ou clonados. Quando o veículo passa num determinado ponto da cidade e, dez minutos depois, essa mesma placa é identificada em outro ponto muito distante, que não daria para fazer esse trajeto a tempo, automaticamente sobe um alerta para a gente com a identificação de clonagem de placa".



O sistema funciona em cooperação com a CET-Rio, o COR e o Disque-Denúncia, utilizando o parque de radares fotográficos de monitoramento de velocidade e semáforo já existentes na cidade, além das câmeras do COR. A expectativa é de que câmeras de segurança privadas, presentes em prédios e estabelecimentos comerciais, também auxiliem nos trabalhos em um futuro próximo.

A sala de monitoramento está equipada com telas que mostram em tempo real o número de atendimentos do Disque-Denúncia, com gráficos indicando o número de chamadas e o tipo de ocorrência, mantendo o anonimato dos informantes.

