Júlia Andrade Carthemol chega à delegacia escondendo o rosto com capuz

As presas do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde Júlia Cathermol foi presa, já deram um apelido para a mais nova detensa: "Chocolate". Isso porque a Júlia é acusada de envenenar um brigadeiro para matar o namorado, o empresário Luiz Marcelo Ormond.

Na manhã desta quarta-feira (5), a psicóloga foi transferida para o sistema penitenciário fluminense após se entregar à polícia na noite anterior. Júlia é apontada como a assassina de Ormond, com um brigadeirão envenenado. Suyany Breschak, que se apresenta como cigana, também está detida, suspeita de ser a mandante do crime.

Durante sua condução para a cela, Júlia ficou surpresa com a "recepção" das outras presas. "Elas sabem quem eu sou?", indagou. "O que você acha?", retrucou a agente.

Um laudo do Instituto Médico-Legal (IML), obtido pelo Bom dia, Brasil, da TV GLOBO, revelou a presença de morfina no corpo de Ormond. A morfina é o princípio ativo de um remédio tarja-preta, indicado para o alívio de dores intensas, que Júlia comprou com a retenção da receita.

O exame também identificou a presença de Clonazepam, um ansiolítico, e 7-Aminoclonazepam, um metabólito, no trato estomacal de Ormond. A polícia aguarda mais informações para concluir as causas da morte do empresário nos próximos dias.

