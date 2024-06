Reprodução Alan foi morto atropelado





No último sábado (1), Alan Rodrigues Sales, de 22 anos, morreu após ser atropelado por um taxista na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel. O pai da vítima, Edson da Silva Souza, relatou que Alan estava trabalhando como motoboy no momento do incidente.

"Ele saiu com a primeira entrega para levar na Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo. Quando ele voltou direto para a empresa que trabalha aconteceu esse acidente na Teodoro da Silva (Vila Isabel). Minha nora correu até onde eu estava trabalhando e me gritou: 'Tio, corre que o Alan sofreu um acidente e falaram que ele está apagado'. Eu vim direto e encontrei meu filho sem vida", contou Edson ao jornal O Globo.

Testemunhas afirmam que o atropelamento ocorreu após uma briga de trânsito. Segundo relatos, Alan tentou quebrar o retrovisor do táxi, o que teria irritado o motorista, que então perseguiu e atropelou o motoboy.

Edson Souza acusa o taxista de ter batido na moto do filho de propósito. "Por causa de um retrovisor, não justifica o que ele fez. Chamasse a polícia, a gente pagaria. Agora vai trazer a vida do meu filho de volta? Não vai", desabafou.

O taxista foi localizado e será intimado para prestar depoimento. A Polícia Civil apreendeu o táxi para realizar uma perícia. As investigações contarão com imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para elucidar o caso.

Neste sábado (1°), motociclistas e amigos de Alan realizaram um protesto pedindo justiça para o motoboy.

