Durante a madrugada deste sábado (1º), um incêndio atingiu o antigo casarão do Espaço Arp, localizado na área central de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, onde atualmente funciona um restaurante.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h e conseguiu controlar as chamas às 4h38. Felizmente, o incêndio de grande proporção não deixou feridos.

A causa do fogo ainda não foi determinada.

"A Arp Empreendimentos Imobiliários vem esclarecer que o incêndio que danificou o Casarão ocorreu quando o Espaço Arp já estava fechado para o público, tendo sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas. O local está devidamente isolado e todas as medidas de segurança já foram tomadas", disse a companhia em nota ao portal multiplix.

A nota destaca ainda: "O casarão tem grande valor cultural e histórico para a cidade e para a família Arp. Nos últimos anos, ele era locado para serviço de restaurante e também como ponto de interesse para visitação."

A partir da próxima segunda-feira, uma equipe emergencial será dedicada ao projeto de restauração do casarão danificado. A área em torno do edifício, cerca de 500 m², foi isolada após a conclusão das medidas de segurança. Os demais 11 edifícios do Espaço Arp não foram afetados e continuam operando normalmente.

