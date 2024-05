Douglas Smmithy As equipes do setor atuaram na região e seguem em monitoramento 24 horas por dia

A ressaca prevista pela Marinha do Brasil atingiu o bairro Fronteira em Macaé neste fim de semana, resultando no desmoronamento de duas casas na manhã deste domingo (19). Felizmente, não houve vítimas, pois os imóveis estavam desocupados. A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé informou que suas equipes já estão atuando na área e permanecem em monitoramento constante.

As casas afetadas já haviam sido interditadas anteriormente e estavam registradas em processos no Ministério Público devido à resistência dos moradores em se transferirem para outras moradias oferecidas. A Defesa Civil, em conjunto com as secretarias de Desenvolvimento Social, Habitação, Serviços Públicos e outros órgãos municipais, está prestando suporte aos residentes.

Para emergências, a população pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou via WhatsApp no número (22) 99103-4275. O Corpo de Bombeiros também está disponível pelo telefone 193.



A cooperação entre os diversos órgãos municipais visa reduzir os danos e garantir a segurança dos moradores afetados pela ressaca. O monitoramento contínuo é essencial para prevenir novas ocorrências e assegurar que os residentes recebam a assistência necessária durante este período crítico.

Os moradores de áreas vulneráveis são aconselhados a seguir as instruções das autoridades e a permanecer atentos às atualizações e avisos oficiais. A colaboração da comunidade é fundamental para enfrentar os desafios impostos pela ressaca e garantir a segurança de todos.