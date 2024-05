Reprodução Hamem abusa de mulher em situação de rua em Santos

A Polícia Civil realizou buscas por uma moradora de rua de Santos , litoral de São Paulo , que foi estuprada na calçada em plena luz do dia na última semana. As autoridades estão em buscas da vítima e do suspeito de ter cometido o crime, que foi registrado por uma testemunha.

O caso ganhou notoriedade neste fim de semana após a denúncia e o registro da ação serem divulgados na internet. A filmagem obtida pelo jornal A Tribuna, mostra a moradora de rua dormindo quando o agressor estaciona a moto e vai em sua direção.

Ao perceber o ato, a moradora tenta afastar o agressor com as pernas. O homem, em sequência, pega papelões e outros objetos para evitar ser visto por pedestres e comete o crime. Após o ato, a vítima se levanta e deixa o local com passos incertos.

O Boletim de ocorrência do caso afirma que os policiais foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região central de Santos para descobrir se a vítima havia passado pelo local. A Guarda Civil Metropolitana também acompanha o caso e irá orientar a vítima a procurar a delegacia caso a encontre.