Reprodução/Youtube Bruna Muratori vive em Mc Donalds com a mãe

A jovem Bruna Muratori , que está morando com a mãe em uma unidade do Mc Donalds , no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro , falou pela primeira vez após a repercussão do caso. Em entrevista ao podcast "Fala, Guerreiro", do YouTube, a gaúcha disse que se surpreendeu com o assédio da imprensa e tratou a situação de viver num restaurante como natural.

"Não era para ter acontecido isso, essa repercussão, essas matérias, histórias. A gente estava, simplesmente, resolvendo uma situação que não via como problema. É bem comum em outros países isso acontecer, na Europa, Estados Unidos. O pessoal faz isso. Pela sua questão e motivo, entende?", declarou a jovem, que garantiu sair desta situação em breve.



Bruna reforçou que esta é uma condição temporária, ressaltando que ela e sua mãe estão procurando um apartamento. "Virou um problema quando a matéria saiu. A gente vai resolver aqui... Talvez em umas semanas, mas resolver virar a página e acabou isso", acrescentou.

Segundo a jovem, ela e sua mãe não moram no Mc Donalds há três meses, conforme a apuração de alguns veículos de informação. "É uma questão de sobrevivência. Não é aquele tempo que falam. É no máximo um mês e uma semana. Até porque, eu estava trabalhando, estava em outro lugar. Isso é fora da realidade [dizer que vivem no local há três meses]. Impossível", continuou a gaúcha.

Bruna ainda revelou que ela recebe ajuda financeira de seu pai e ainda possui uma reserva financeira. "Eu estava trabalhando e tem meu pai que sempre ajudou financeiramente. Independente de qualquer coisa, ele sempre ajudou. Tem [o dinheiro] do meu trabalho. Sempre guardei dinheiro. Agora estou afastada. Eu pedi para me afastar por conta da minha situação. Cheguei a trabalhar estando ali, mas não dava certo, era cansativo, contou.

Higiene pessoal

Bruna ainda deu detalhes de sua vivência no restaurante. Segundo a moça, ela e sua mãe costumam tomar banho em casa de amigos da região. " Questão de banho... Outra coisa que estão atrasados, não é gente? Todo estrangeiro paga hostel, flat, hotel para tomar banho. Tem alguns shoppings que, às vezes, disponibilizam também. Tem alguns aeroportos no mundo que também tem. A pessoa só tem que pesquisar", disse. "Ultimamente, estou tomando banho na casa de uma amiga. Tenho amizades. É melhor do que ficar pagando. A minha mãe também vai na casa dessa minha amiga ou na [casa] da amiga dela", acrescentou.

Já quanto à alimentação, Bruna revelou que come bem no fast food. " É maneiro, é bom... Come bem! Para quem é viciada em café, é o melhor que tem. Sério mesmo. Como estava dizendo, não é um problema", acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp