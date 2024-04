Reprodução/Extra Bicheiro Rogério Andrade no Carnaval do RJ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica do contraventor Rogério Andrade. A decisão foi confirmada por meio de um despacho publicado na terça-feira (16) e veio à público pelo Metrópoles.

No mesa decisão, Nunes Marques também determinou que o bicheiro não precisa mais voltar para casa antes das 18h. O Tribunal de Justiça do RJ foi comunicado da decisão do magistrado.

Prisão de Rogério Andrade

Rogério Andrade foi preso em agosto de 2022, na segunda fase da Operação Calígula, realizada para combater uma organização criminosa que opera jogos de azar no Rio e, segundo as investigações, é comandada por ele e por seu filho, Gustavo Andrade.

Andrade ficou no presídio de Bangu 8 até dezembro daquele ano, quando o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) ordenou sua soltura, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitar um pedido de habeas corpus da defesa do contraventor e substituir sua prisão por medidas cautelares.

O contraventor estava tentando desde o carnaval deste ano, perante a Justiça, a liberação para assistir ao desfile das escolas de samba sem ser pela televisão. Na ocasião, sua mulher, a influenciadora Fabíola Andrade, foi rainha da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Quem é ele

Rogério Andrade é sobrinho de Castor de Andrade – patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e banqueiro do jogo do bicho morto em 1997, aos 71 anos.

Ele é visto como herdeiro de parte dos negócios do tio no jogo do bicho e em máquinas caça-níqueis. Já foi acusado de crimes como formação de quadrilha, corrupção ativa e contrabando, e sofreu pelo menos dois outros atentados.