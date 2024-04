Redes sociais Lucas Dantas do Nascimento

A família do ex-sargento do Exército e motorista de aplicativo Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, acusa a organização da festa rave "Terratronic", realizada no último final de semana em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de negligência e demora no socorro do rapaz. Na tarde do último domingo (14), Lucas teria se sentido mal e desmaiado na piscina, um dos espaços da rave, e só teria sido retirado de lá 20 minutos depois, já sem vida, por outras pessoas, que chamaram a brigada médica.

O corpo de Lucas foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste. Ele passará por autopsia na manhã desta terça-feira (16) e deverá ser enterrado ainda hoje no Cemitério Nossa Senhora do Belém, também conhecido como Cemitério do Corte 8, em Duque de Caxias.

Ao portal "g1", a advogada Adriana Anjos, madrasta de Lucas, relatou que ele havia dado baixa no Exército e estava feliz após comprar um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. Adriana mencionou que era comum o enteado participar de festas com os amigos. No entanto, ela denunciou a negligência da administração do festival, afirmando que o jovem chegou morto ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, a poucos quilômetros do local da festa.

Adriana relata que ele estava com amigos quando caiu na piscina e se afogou. Segundo os relatos, ele permaneceu submerso por mais de 20 minutos. Posteriormente, encontraram Lucas e os paramédicos do evento tentaram reanimá-lo, porém, o jovem já estava sem vida. Os amigos mencionaram que ele estava roxo e, ao ser colocado na ambulância, o corpo foi deixado cair no chão, o que consideraram uma total falta de respeito.

A advogada também informou que a família tomou conhecimento da morte de Lucas através de postagens nas redes sociais. Segundo ela, a mãe, as irmãs e o pai souberam do falecimento de Lucas pela internet, o que consideraram uma falta de respeito.

Adriana destaca que Lucas sempre foi uma pessoa centrada e que a família busca apenas esclarecer o ocorrido. Eles exigem uma investigação da Polícia Civil e solicitam uma autopsia para entender o que realmente aconteceu.

Em um áudio obtido pelo "g1", uma jovem que estava na festa afirma que presenciou outras pessoas tendo convulsões e não recebendo socorro dos paramédicos do local.

"(Eu) vi uma mulher que estava babando lá também, espumando (o canto da boca), e os bombeiros ficaram parado, olhando, não fizeram nada, não reagiram. Aí, uns amigos meus estavam perto e tentaram ajudar ela, não sei o que aconteceu que ela voltou normal", disse a testemunha.

"Foi negligência também. Eu acho que eles... não sei, não sei, se tem equipe médica suficiente para socorrer (as pessoas). E isso é uma falha, né? Muita gente passando mal também, bombeiro passando para lá e para cá, mas não sei se resolvia o problema".

O Hospital Pedro II disse, em nota, que Lucas foi atendido, porém, não resistiu. Detalhes adicionais, como se o paciente chegou ao hospital sem sinais vitais, são fornecidos apenas aos familiares.

Por sua vez, a Polícia Civil divulgou que o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) e que os investigadores estão apurando as circunstâncias da morte de Lucas.

Outro lado

Em um post divulgado nas redes sociais, a direção do 'Terratronic' informou que Lucas chegou ao posto médico do local em estado debilitado e foi encaminhado em uma UTI Móvel para o Hospital Pedro II, onde veio a falecer. A publicação expressou solidariedade à família e colocou-se à disposição para oferecer apoio necessário.

Além disso, a festa emitiu a seguinte nota:

“A equipe Terratronic esclarece que o evento realizado no último domingo 14/04/2024 aconteceu com toda a documentação necessária e exigida pelos órgãos públicos, atendendo todo o quantitativo de prestadores de serviços exigidos pela legislação, ressaltando que durante todo o período o evento contou com guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças.

Afirmamos que prestamos apoio e solidariedade à família do jovem Lucas Dantas do Nascimento e nos colocamos à disposição não apenas da família como das autoridades responsáveis pela investigação.

Estamos acompanhando o caso com bastante atenção e cientes de que ainda não temos o laudo do IML, logo, é leviano realizar qualquer tipo de especulação sem que antes saia um laudo apresentando a causa mortis.”





