Reprodução Instagram - 15.2.2024 Jornalista Nathalia Santos foi atingida no quadril





A jornalista Nathalia Santos, ex-comentarista do programa "Esquenta!", da TV Globo, foi baleada durante uma abordagem na madrugada de segunda-feira (12), enquanto voltava do Sambódromo. O incidente ocorreu por volta das 4h45, na região da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares da polícia, o táxi em que Nathalia estava foi alvo de disparos enquanto o motorista tentava frear o veículo.

O contexto da abordagem se deu em meio a um forte confronto na localidade, possivelmente relacionado a uma disputa entre a milícia e o tráfico pelo controle da região. O táxi foi atingido por dois tiros, um dos quais acertou Nathalia no quadril. A jornalista precisou passar por cirurgia, mas, segundo informações da equipe, o procedimento foi bem-sucedido.





Em seu pronunciamento, Nathalia expressou seu temor diante do ocorrido, especialmente como mãe, mas agradeceu pelo rápido socorro e apoio recebido de sua família, amigos e equipe.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança para esclarecer o crime.