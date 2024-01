Reprodução Praia onde ocorreu o óbito

Um jovem de cerca de 20 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (1º), em uma praia de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O corpo foi descoberto na areia, próximo a um palco montado para a festa da virada de ano na Vila Histórica de Mambucaba.

A Polícia Militar recebeu um chamado sobre um baleado no local e, ao chegar, encontrou a vítima já morta, com marcas de tiros.

Os bombeiros removeram o corpo na manhã desta segunda-feira e o levaram para o Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada na 166ª DP de Angra dos Reis, que ficou responsável pela investigação. A identidade da vítima não foi divulgada pela PM.

Nota da PM:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 33° BPM (Angra dos Reis) foi acionada, na madrugada desta segunda-feira (01/01), para a Rua da Praça, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, na Região dos Lagos, para verificar uma ocorrência com baleado no local.

O fato foi confirmado e um homem sem identificação foi encontrado já sem vida, com marcas de disparo de arma de fogo.

Ocorrência registrada na 166ª DP.