Reprodução/Câmeras de Segurança Idosa foi empurrada em uma calçada no dia 27 de julho

Uma idosa morreu no último domingo (20) após ser empurrada enquanto caminhava na Barra da Tijuca (RJ). Marília Carvalho, de 83 anos, levou um empurrão de um homem desconhecido no dia 27 de julho, por volta das 11h21, enquanto andava pela calçada na rua Conde de Bonfim. O momento foi registrado pelas câmeras de vigilância, e disponibilizado pelo UOL. O homem não foi encontrado até o momento.

Marília teria quebrado o colo do fêmur e teve uma fissura na bacia com a queda. Desde o dia 27 de julho, ela seguia internada para tratar dos ferimentos, mas teve um agravamento no quadro de saúde enquanto estava no hospital.

As imagens do momento mostram que o autor do ataque é um homem de estatura média, de tênis, bermuda escura e camiseta vermelha. Entretanto, não é possível ver com clareza o rosto do homem.

Marília estaria voltando para casa no momento do ataque. Nas imagens, é possível ver que o agressor empurra Marília pelo braço, que por sua vez se desequilibra e cai na rua.

Após o falecimento da idosa, a família registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal seguida de morte.