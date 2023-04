Reprodução/TV Globo - 24.04.2023 Alessandra dos Santos Silva teve o braço amputado após passar por cirurgia no útero

Uma mulher, de 35 anos, teve o braço esquerdo amputado após se internar para a retirada de miomas no útero no Hospital da Mulher Heloneida Studart , em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Segundo a família de Alessandra dos Santos Silva, que é passista da Acadêmicos do Grande Rio , ela só está viva graças à ajuda dos amigos que foram 'incansáveis' e ainda prestam apoio no pagamento de medicamentos e sessões de fisioterapia da trancista após o procedimento.

Alessandra começou a sentir fortes dores abdominais e ter sangramentos em agosto de 2022. Após isso, exames apontaram que a passista estava com miomas no útero e os médicos recomendaram a retirada imediata dos núdulos.

No final de janeiro, ela foi convocada para a cirurgia e realiza o procedimento na manhã de 3 de fevereiro. No entanto, durante à noite, médicos detectam uma hemorragia. No dia seguinte, a família de Alessandra é informada que ele precisará realizar a retirada completa do útero.

Dois dias após a cirurgia, no dia 5 de fevereiro, parentes da passista vão visitá-la, mas ela estava intubada. De acordo com eles, ela estavam com os braços e pernas enfaixados, além da pontas dos dedos da mão esquerda escurecidas.

No outro dia, a família da trancista é avisada que ela seria transferida para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac). Na ocasião, segundo os parentes, o braço de Alessandra já estava praticamente preto e um dos médicos afirma que iria realizar uma drenagem já “que o membro estava começando a necrosar”.

Cerca de cinco dias após a primeira cirurgia, médicos do Iecac informam que a drenagem feita no braço da passista não deu certo e que, por conta disso, precisariam amputar o membro ou a mulher poderia morrer, já que a necrose iria se alastrar. A família autoriza a amputação, no entanto, o estado de saúde de Alessandra se agrava com o rim e o fígado quase parando e com risco de uma infecção generalizada.

“Ela subiu com os médicos apavorados para salvá-la, ou não ia sair dali viva. Chamaram a gente no canto: ‘Queríamos que vocês olhassem a mão dela. Ou tirava, ou ela ia morrer’”, lembrou a mãe, Ana Maria, em entrevista á rede Globo.

Em 12 de fevereiro a trancista é extubada e acorda. Ela afirma que só lse embrar de acordar em outro hospital sem o braço.

Após isso, em 15 de fevereiro, ela recebe alta, mas no final do mesmo mês ela volta ao Iecac para a revisão da cirurgia e o médico afirma para ela e a mãe que está assustado com o estado dos pontos e recomenda o retorno de Alessandra ao Hospital da Mulher.

Após tentar vaga e ser recusada em vários hospitais, em quatro de março, a passista é internada novamente, agora, no Hospital Maternidade Fernando Magalhães e, depois disso, transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar .Um mês depois Alessandra recebe alta.

“A gente correu muitos hospitais para tentar que ela entrasse, mas todos alegaram que ela tinha que voltar para o lugar onde ela passou pela cirurgia”, disse um familiar.

A mulher que está noiva e tinha o sonho de engravidar, afirma que, agora, só querer justiça e luta para encontrar uma maneira de conseguir trabalhar, agora, sem um dos braços.

“Eu quero que os responsáveis paguem, que o hospital se responsabilize, porque eles conseguiram acabar com a minha vida. Destruíram meu trabalho, minha carreira, meu sonho... tudo”, afirma.

Investigações



Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que uma sindicância será aberta para apurar o que realmente ocorreu Hospital da Mulher Heloneida Studart.

Já Polícia Civil informou que o caso de Alessandra foi registrado e está sendo investigado. Eles ainda disseram que os agentes também solicitaram os laudos médicos dos atendimentos da trancista no hospital para que sejam analisados.

