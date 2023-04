Reprodução Polícia Civil busca por envolvidos na morte de PM no Humaitá

Um Policial Militar , de 51 anos, foi morto a tiros durante um assalto na tarde desta quarta-feira (12), no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Marconi Rufino da Silva Júnior tinha acabado de comprar uma moto quando foi cercado pelos criminosos. De acordo com testemunhas, o sargento não chegou a andar um quilômetro completo antes de ser rendido.

Câmeras de segurança registraram o tiroteio, que está sendo investigado pela polícia. Moradores relataram terem ouvido mais de 20 tiros.

O sagento da PM foi rendido por dois bandidos em uma moto. Um terceiro comparsa, que estava dando cobertura em uma moto atrás, chega por trás do militar e os dois se embolam no chão.

Após isso, o criminoso parece mexer nos pertences da vítima, levanta e atravessa a rua. A moto, que ainda estava sem placa, modelo de 1,1 mil cilindradas e avaliada em mais de R$ 80 mil é levada pelos bandidos.

Recompensa por informações sobre criminosos

Nesta quinta (13), o Disque Denúncia do Rio divulgou um cartaz que oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem tiver informações que possam ajudar a prender os assassinos.

Marconi era lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no Palácio Guanabara.

