O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu que na capital carioca a Guarda Municipal está pronta para atuar e não vai "permitir" esse tipo de manifestação. Paes publicou em sua conta no Twitter que não vai permitir os bloqueios realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que acontecem em vários pontos do Brasil.

Aqui tem respeito às leis! Baderna não vai ser tolerada! Parabéns @GMRio . https://t.co/WfSJ7n3lxM — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 1, 2022

"Protestar é um direito de todos. O que não pode é baderna e prejudicar o povo trabalhador trabalhador em razão da ação de pequenos grupos claramente com fins políticos. Na cidade do Rio não iremos permitir. A GM manterá a livre circulação em nossa cidade, certamente com o apoio da PM", escreveu Paes.



A Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop), GM e equipes da Subsecretaria e do BRT Seguro também atuam no combate a ilegalidades, para manter a fluidez do trânsito, desobstruir vias e garantir a segurança da população nas vias.

Em nota, a PM disse a corporação atua em 33 pontos e que as interrupções no trânsito ocorrem em vias expressas, rodovias estaduais e rodovias federais em todo o Estado do Rio. Nas rodovias federais, a corporação atua em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

